Dito incastrato nel macchinario. Operaio ferito

Un infortunio in una azienda tessile di via Milano. A due giorni dal lancio della piattaforma per il lavoro sicuro da parte di sindacati e associazioni di categoria, un operaio ha rischiato di perdere un dito mentre era al lavoro in un’azienda tessile di via Milano a Montemurlo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12,30 quando è scattato l’allarme e subito si è massa in moto la macchina dei soccorsi. Vittima dell’incidente un operaio di 54 anni: all’uomo che era impegnato a un macchinario tessile è rimasto incastrato un dito della mano all’interno. Immediato l’allarme dato al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza in codice rosso.

I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l’operaio all’ospedale Santo Stefano. Trasferimento effettuato in codice giallo visto che, fortunatamente, la situazione si è poi rivelata meno grave di quanto apparso in un primo momento. La mano è rimasta gravemente ferita dall’ingranaggio, ma per fortuna il dito non è a rischio di amputazione nonostante la grossa perdita di sangue. Nell’azienda di via Milano sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli ispettori del dipartimento di prevenzione degli infortuni dell’Asl Toscana Centro per capire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le misure di sicurezza. Secondo i dati più recenti forniti da Inail sono del 2022 e riportano 237 incidenti nel settore tessile, 24 in più rispetto all’anno precedente, quando se ne sono registrati 213.