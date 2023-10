"Senza colpe", 24 scatti per raccontare i minori in carcere con le madri

"Senza colpe" è il titolo della mostra di Anna Catalano che sarà inaugurata il 7 ottobre alle 10 nel palazzo della Provincia in sala Biagi (fino al 22 ottobre). Un percorso in 24 scatti che immortala la vita dei bambini negli istituti a custodia attenuata per madri detenute. La mostra è promossa dal Lions Club Montemurlo ed ha il patrocinio della Provincia, del Comune di Montemurlo, dell’ordine degli avvocati di Prato, della Camera penale di Prato, del Comitato pari opportunità degli avvocati di Prato, della Commissione regionale per le pari opportunità e del Leo Club. "Secondo i dati del ministero della Giustizia, sono 28 i bambini che vivono in carcere con le loro mamme. Dati in aumento rispetto a questa primavera", racconta Elisa Chiappinelli, psicoterapeuta e presidente del Lions Club Montemurlo. "È importante mantenere alta l’attenzione su un problema intollerabile, che è alla ricerca di una soluzione legislativa definitiva che tuteli i minori", dice il presidente della Provincia Simone Calamai. Dopo l’inaugurazione, si svolgerà il dibattito con l’onorevole Paolo Siani, firmatario di una proposta di legge, il presidente Calamai, Anna Catalano, Francesca Basaneri, Giovanni Bonanni, Sara Biffoni, Claudio Caretto e l’avvocato Gabriele Terranova.