Prato, 9 marzo 2025 – Semina il panico sugli autobus e aggredisce i carabinieri. Arrestato un giovane di 25 anni a Prato.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo. I carabinieri di Prato, durante un servizio di controllo sul territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un giovane italiano in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, aveva prima insultato e minacciato i passeggeri di un autobus urbano. Invitato a scendere dall’autista, ha poi preso un secondo mezzo, ripetendo lo stesso comportamento aggressivo. A quel punto, è stato lanciato l’allarme al 112 e una pattuglia è intervenuta rapidamente, rintracciando il giovane in via Franchi.

All’arrivo dei militari il 25enne ha reagito con violenza, aggredendo i carabinieri e provocando loro ferite che hanno richiesto cure mediche al pronto soccorso di Prato. Anche in caserma ha continuato a dare in escandescenze, rendendo necessario l’intervento dei sanitari per calmarlo.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.