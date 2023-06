Segreteria toscana Pd Prato entra con Blasi E’ portavoce regionale Biffoni, ruolo "esterno"

Diego Blasi è un nuovo membro della segreteria regionale del Pd. Della squadra di Fossi non farà parte invece il sindaco Matteo Biffoni, che però sarà membro invitato permanente in quanto presidente di Anci Toscana. Questa soluzione all’inizio ha colto di sorpresa gli stessi esponenti pratesi del Pd, ma poi a spiegare il ruolo è stato lo stesso Biffoni: "E’ un modo per ampliare la partecipazione all’interno della segreteria toscana. Mi è stato chiesto se volevo accettare questa soluzione e mi sono messo a disposizione. Io sono contento, posso dare una mano volentieri. Certo, resto quello che sono: quando le cose vanno bene le difendo fino in fondo, se qualcosa non mi convince non ho remore a dirlo. Ma questo credo sia proprio ciò che Fossi si aspetta da me".

Per Diego Blasi arrivano invece cariche di peso. Sarà portavoce regionale del partito, responsabile comunicazione e responsabile dell’iniziativa politica. Non solo. Assieme al responsabile organizzazione della segreteria toscana, Luca Sani, andrà a coordinare la riforma organizzativa del Pd in Toscana.

"C’è grande soddisfazione per il ruolo che mi è stato affidato – dice Blasi –. E’ una responsabilità importante che sono pronto a prendermi. E poi ci occuperemo della riforma organizzativa del partito. E’ una sfida enorme ma vogliamo rispettare le aspettative, portando inclusività e rinnovamento proprio come richiesto nel congresso. L’altro elemento positivo è stato il fatto di avere trovato una quadra nel nome dell’unità del partito".

Questi gli altri nomi scelti dal segretario toscano Emiliano Fossi: Stefania Lio, vicesegretaria, Andrea Giorgio, coordinatore della segreteria, Luca Sani, responsabile dell’organizzazione, Stefano Bruzzesi, responsabile enti locali. Per Marco Niccolai, Simona Querci, Federica Mainieri, Laura Rimi, Cristina Giachi, Brenda Barnini, Gianni Anselmi, Roberta Casini, Tommaso Francioli, Francesco Gazzetti, Eleonora Biancoloni, Linda Vanni e Francesco Battistini le deleghe saranno annunciate nei prossimi giorni. Sono membri di diritto della segreteria regionale la tesoriera Alberta Ticciati, il segretario dei Giovani Democratici Samuele Borrini e la portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche Tania Cintelli. Oltre a Biffoni gli invitati permanenti sono il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, la presidente dell’assemblea regionale Valentina Mercanti e Andrea Vignini, segretario regionale uscente di Articolo 1.

"Questo risultato è frutto del lavoro che la nostra federazione ha fatto in questi mesi, a cominciare dagli Stati Generali – commenta il segretario provinciale Pd, Marco Biagioni –. La scelta di Blasi e il ruolo di Biffoni rafforzeranno ulteriormente la presenza di Prato ai vertici del Pd toscano. Ringrazio Emiliano Fossi per come sta gestendo questa nuova fase e per la sensibilità che ha avuto nel valorizzare l’iniziativa politica della federazione pratese, condividendo con me queste scelte". Intanto oggi la campagna di tesseramento farà tappa in piazza San Francesco.

