"Sedi idonee al servizio sanitario"

Nessuna replica alle sollecitazioni della Pubblica Assistenza L’Avvenire in merito al comportamento poco civile di alcuni medici in servizio nelle postazioni di guardia medica nelle sedi messe a disposizione dall’associazione, in particolare in quella di via dell’Alberaccio. In quest’ultima sono stati verificati spiacevoli danneggiamenti a locali ed automezzi, prontamente segnalati alla Società della salute. La stessa è stata sollecitando a prendere provvedimenti di natura disciplinare, ma a quanto pare si tratta di misure adottabili soltanto dall’Asl Centro. Da parte sua l’azienda interviene per sgombrare il campo riguardo a carenze e difetti di sicurezza relativi alla sede di San Paolo. Dopo le dovute verifiche ai locali destinati al servizio di continuità assistenziale "la struttura risulta idonea per l’attività da svolgere" e sono "presenti i sistemi di sicurezza (videocitofono, monitor, pulsante antiaggressione). La stanza relax con due letti è adeguata". Infine, in considerazione dell’afflusso e della dimensione dei locali l’uscita di emergenza, con apertura verso il senso dell’esodo e dotata di maniglione antipanico, "è adeguata al numero di persone presenti".