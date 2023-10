Prato, in arrivo la seconda edizione del “Sedano day”

Prato, 11 ottobre 2023 - E' in arrivo la seconda edizione del “Sedano day”, in programma sabato 28 ottobre: ripercorrerà il solito stile della prima edizione, andata in scena un anno fa, con una giornata dedicata al piatto principe della tradizione culinaria pratese. Giornata nata da un’idea del ristoratore Renzo Bellandi e a cui aderiscono nove attività. Ecco di quali si tratta: Megabono in via ser lapo mazzei 20, La Vecchia Cucina di Soldano in via pomeria 23 (su prenotazione), Osteria su Santa Trinita di vicolo dei neroni 4, Aroma di Vino in via santo stefano 24, Baghino in via dell’accademia 9, Soldano in Duomo in via della sirena 10, Ristorante Logli in via di filettole, Rosticceria Chigurni in via santa trinita 15, Interludio in via pomeria 64.

Verrà inoltre organizzata una raccolta di donazioni in favore dell’Associazione “Giorgio La Pira”, nell’intento di rifornire la mensa sociale di generi alimentari. “ALMANACCO”, Associazione Culturale, fin da subito pone infatti come obiettivo primario e principale della propria azione i valori della centralità della persona e della fratellanza di tutti i popoli della terra, senza lasciare taluno indietro, perché nessun fardello di un fratello (senza distinzioni religiose, di provenienza, di inabilità, o razziali) debba essere pesante o gravoso, senza abbandonare indietro, appunto, nessuno.