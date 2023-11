Seano, gli angeli al lavoro: carabinieri e vigili del fuoco in prima linea

Prato, 6 novembre 2023 - E' un lavoro senza sosta quello dei carabinieri di Carmignano che, tutti i giorni, dall’inizio dell’emergenza dovuta all’alluvione che ha travolto il territorio, con cadenza quotidiana alle 12 e alle 18 in punto, con il prezioso ausilio dei mezzi anfibi dei vigili del fuoco di Prato, portano acqua potabile e generi alimentari ai residenti che si trovano nella frazione di Seano, ancora allagata. Un servizio di soccorso che continuerà ininterrottamente fino al termine dell’emergenza e fino a quando in ogni casa non sarà tornata l'acqua potabile.

Un'attività finalizzata al mantenimento di livelli accettabili d’igiene sul territorio per evitare il propagarsi di infezioni.