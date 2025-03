Se la giustizia reclama ancora il personale

In sofferenza continua a fronte di inchieste delicate. Il sistema giustizia a Prato non migliora, anzi. Nonostante i ripetuti appelli.

"Gli uffici giudiziari pratesi sono in grave sofferenza, sono inadeguati, sotto il profilo numerico, a rendere giustizia a un territorio complesso come quello pratese" ha detto il procuratore Luca Tescaroli ieri dopo aver parlato dei risultati delle indagini condotte sulla tragedia del deposito Eni di Calenzano. L’inchiesta è stata condotta in "tempi record" (appena tre mesi e mezzo dalla tragedia) per "la gravità del fatto, unico nel suo genere" e per i familiari delle cinque vittime che chiedono giustizia.