Se il distretto parla ai ragazzi Imprenditori in cattedra al Pin "Lavorate sulle competenze"

E’ stata una giornata particolarmente proficua quella di ieri per gli studenti del Corso di Laurea in Design Tessile e Moda (Textile & Fashion Design) al Pin di Prato. Nell’aula magna si è infatti tenuta la prima edizione dell’iniziativa "Textile Job Day", organizzata in collaborazione con NHRG, Agenzia per il Lavoro, durante la quale vari imprenditori del settore tessile hanno raccontato ai ragazzi le proprie esperienze e hanno spiegato loro le esigenze del mondo del lavoro. Protagonisti fra gli altri Franco Mantellassi, presidente della Manteco. "Noi facciamo continuamente ricerche di personale, specie fra i giovani. Ma non è facile reperire le figure di cui abbiamo bisogno, perché il grosso problema attuale è che mancano le competenze. E’ importante che i ragazzi capiscano che quando entrano in un’azienda non sono ancora in possesso di queste conoscenze e che servono tempo e pazienza. Da questo punto di vista, Manteco si impegna quotidianamente sul fronte della formazione". Da una realtà affermata del territorio ad un’altra altrettanto nota come Pinori Filati. "Mi preoccupo costantemente riguardo all’inserimento di giovani, perché non so cosa succederà all’azienda fra una decina d’anni – la testimonianza di Raffaella Pinori – Vedo i ragazzi di oggi molto più preparati da vari punti di vista rispetto a quanto non lo fosse la mia generazione alla loro stessa età, ma forse sono troppi legati all’immagine. Che caratteristiche deve avere un giovane per entrare a far parte della nostra impresa? Deve essere curioso e avere voglia di fare". Qualità che non mancano, ad esempio, a Martina Salvetti e Michela Papaianni (foto), che hanno aperto a dicembre Fran Factory, un laboratorio multifunzionale dove le titolari realizzano abiti su misura. "Con il cliente partiamo dal disegno, per poi sviluppare il prodotto. Ai ragazzi che intendono lavorare al mondo del tessile vogliamo dire di buttarsi e di credere in quello che sanno fare". Durante la giornata, sono intervenuti anche Niccolò Cipriani di Rifò, Sauro Guerri di Progetto Lana, Stefano Cavestro di AICTC, Andrea Falchini ed Enrico Venturini di Next Technology Tecnotessile e Francesca Nardi del Consorzio DETOX. Nel pomeriggio si è tenuto invece l’orientamento degli studenti da parte di NHRG, Agenzia per il Lavoro.

Francesco Bocchini