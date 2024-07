Sds, Malucchi presidente: "Attenti a tutti i bisogni"

Nuovo presidente della Società della Salute Area Pratese. A ricoprire l’incarico sarà l’assessore alle politiche sociali e all’immigrazione del Comune, Sandro Malucchi. E’ stato eletto all’unanimità da tutti i sette Comuni della provincia rappresentati da sindaci e assessori al sociale, che si sono riuniti ieri mattina in assemblea. Presente anche il direttore generale dell’Asl Toscana centro, Valerio Mari. Ad aprire i lavori la sindaca della città capoluogo, Ilaria Bugetti: "La Sds ha un compito importante perché fa da cerniera tra i territori sui bisogni socio sanitari - ha affermato Bugetti -. Partiamo da basi solide grazie al lavoro ben strutturato che è stato fatto in questi anni di cui ringrazio chi ci ha preceduto e la direttrice Lorena Paganelli. E’ grazie a quel lavoro che possiamo ripartire subito. Il fatto che la provincia coincida con la zona coperta dalla Sds è un grande vantaggio, ci permette di andare più veloce e di affrontare le nostre peculiarità - come la forte presenza straniera nella popolazione - in modo forte e sistemico. Malucchi è una persona pacata e attenta a tutte le sensibilità. Grazie anche alle sue esperienze professionali passate so che saprà ascoltare e fare da collante con i Comuni e con i territori".

Malucchi succede a Simone a Faggi e a Luigi Biancalani.

"La società della salute - è intervenuto il neopresidente - è l’organizzazione e lo strumento per generare risposte coordinate sul territorio provinciale ai bisogni sociosanitari della cittadinanza. I temi della fragilità e della marginalità, della disabilità e della non autosufficienza possono trovare ristoro e soluzione unendo le forze, i finanziamenti, le competenze e le professionalità dei 7 comuni della zona distretto e dell’Asl Toscana Centro. La Società della salute continuerà a mettere al centro della propria azione di garanzia e assistenza socio sanitaria i cittadini della provincia secondo le necessità che emergeranno di volta in volta da ogni territorio".

Nella stessa seduta è stata eletta anche la nuova giunta esecutiva. Sarà composta da Malucchi, da Rossella Boldrini, direttore dei servizi sociali dell’Asl Toscana centro, di Francesca Vivarelli, sindaca del Comune di Vaiano in rappresentanza dei Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, dall’assessore Federico Migaldi del Comune di Carmignano in rappresentanza dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, dall’assessore Alberto Fanti del Comune di Montemurlo.