Scuole in centro storico: "L’ex Stella d’Italia è l’esempio da seguire"

"La notizia che gli iscritti all’istituto Dagomari sono in costante aumento, e che serviranno di conseguenza nuovi spazi, è una nuova occasione di valorizzazione del centro storico che non possiamo perdere". Lo dice Confcommercio Pistoia e Prato (nella foto il direttore, Tiziano Tempestini), commentando la situazione che interesserà l’istituto già dal prossimo settembre, quando il cantiere in corso nell’edificio di San Giusto, unito alla mancanza di spazi alla scuola Datini e alla crescita delle iscrizioni, richiederà la ricerca di nuovi spazi. "Già il trasferimento di alcune classi all’ex Stella d’Italia – prosegue la nota – ha prodotto, come ci aspettavamo, un dinamismo molto positivo nella zona di piazza del Duomo e nelle vie circostanti. La frequentazione quotidiana di centinaia di persone, tra studenti, corpo docente, addetti, genitori, ha impattato in primis sulle attività della somministrazione, ma progressivamente ha generato buone ricadute su tutto il tessuto commerciale. È uno scenario che, lo abbiamo specificato, merita quindi di essere consolidato ed esteso".

L’opportunità che si presenta adesso va proprio in questa direzione. "Questa è l’occasione giusta per pensare alla modulazione di nuovi spazi appositi nel centro storico, così da rafforzare una tendenza già favorevole, che alimenta i legami sociali, il lavoro delle attività e la sicurezza diffusa, grazie al presidio costante di persone appartenenti a generazioni diverse. Quando parliamo di funzioni pubbliche che possono realmente rivitalizzare i nostri centri, la scuola è un punto di riferimento. L’auspicio è che si lavori fin da subito per non perdere questa grande opportunità".