Scuola Verdi, presto al via le nuove iscrizioni

In partenza a giugno le nuove iscrizioni alla scuola di musica Verdi, dopo le riconferme degli allievi già iscritti per le quali c’era tempo fino al 31 maggio. Tutte le nuove richieste vengono messe in una graduatoria in base all’ordine cronologico d’arrivo e verranno ammesse in base ai posti disponibili: per fare domanda, possibile solo on line, consultare il sito della scuola. L’offerta di corsi è ricca e di qualità. Il sistema didattico si articola in tre settori: la propedeutica, i corsi ordinari di strumento o canto nel settore classico e pop-rock-jazz, i corsi amatoriali. Ampia anche l’offerta nella musica d’insieme, per ogni età e livello di competenza: un’esperienza formativa fondamentale per una preparazione musicale completa, in cui si impara ad ascoltare gli altri e ad unirsi alle voci dei propri compagni, creando così un gruppo coeso e lavorando assieme ad un risultato comune.