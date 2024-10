Scuola Magnani, i 25 anni. I nuovi corsi sul cinema e un corto su Malaparte

Per scoraggiare l’impresa dicevano cose tipo "non resisterete a lungo, siete troppo vicini a Firenze". Ma ora, dopo 25 anni, si può dire che quell’impresa sia pienamente riuscita: creare un vivaio di talenti per il mondo del cinema e della tv nel cuore di una storica sala cinematografica: il Terminale. Tempo di anniversari per la scuola di cinema Anna Magnani che si prepara a festeggiare un quarto di secolo nel 2025 con il progetto di un cortometraggio scritto da Gabriele Marco Cecchi e diretto da Massimo Smuraglia, con lo ‘zampino’ dello storico Walter Bernardi: per produrre "Curtino. Amori e dolori del giovane Malaparte", omaggio a uno dei pratesi più illustri che a 60 anni si ritrova a riavvolgere il nastro della sua vita per raccontarsi con un pizzico di malinconia. Serviranno circa 30mila euro e la scuola è a caccia di fondi. Messaggio per Francesco Fantauzzi, neo delegato alla cultura della sindaca Ilaria Bugetti che ieri mattina ha promesso un’attenzione particolare per il mondo del cinema, creando le condizioni per trovare un momento di confronto fra tutti gli operatori del settore. "Ci siamo già occupati della storia di questa città con altre produzioni, come quelle su Clara Calamai, Margherita Bandini, i fratelli Buricchi", ricorda il regista Massimo Smuraglia, padre della scuola. Intanto domani alle 21 i riflettori del Terminale si accenderanno sui cinque cortometraggi realizzati dagli studenti nell’anno 2023/24 dagli studenti. La serata sarà l’occasione anche per presentare i corsi 2024/25 il cui inizio è previsto fra il 23 e 26 novembre in orario pomeridiano e serale (La iscrizioni sono aperte: si può chiamare lo 0574 1663110 oppure scrivere a [email protected]).

Si potrà andare a lezione di regia con il corso a cura dello stesso Smuraglia con Sirio Zabberoni, Jonathan Chiti, Gianluca Gori, Emanuela Mascherini, oppure di sceneggiatura con Gabriele Marco Cecchi. A insegnare recitazione sarà invece l’attrice Carlina Torta mentre Gabriele Cecconi e Andrea Ponzecchi saranno docenti del corso sulla storia del cinema. E poi due corsi intensivi di recitazione cinematografica e sulla musica da film. "In tutti questi anni la scuola abbiamo avuto quasi 500 allievi, considerando che la nostra attività è a numero chiuso – racconta Smuraglia -. Sempre molto gettonato il corso di recitazione per il quale si è abbassata l’età media: ci chiamano genitori per iscrivere bambini piccoli, ma l’età minima è 13 anni".

Maria Lardara