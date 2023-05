Scuola di legno e biblioteca Casale è in festa

Con una grande festa, tanti sorrisi ma anche qualche lacrima di commozione,

è stato inaugurato a Casale l’ampliamento della scuola primaria Antonio Bruni in via degli Antichi Mestieri con la palestra e la biblioteca decentrata di Quartiere: lo spazio polivalente è stato intitolato a Ilaria Giacomelli, morta per un’improvvisa malattia a soli 29 anni, mentre la palestra è stata dedicata

a Patrizia Beatrice Saletti, scomparsa nel 2020, per molti anni maestra della scuola Bruni e promotrice dell’orto scolastico e del coro dei bambini. Due donne amatissime nel paese, come dimostra la folta e commossa partecipazione. Presenti le famiglie, insieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, gli assessori Ilaria Santi all’istruzione e Valerio Barberis all’Urbanistica e la dirigente scolastica Giovanna Nunziata. La nuova ala sorge sul retro della scuola primaria ed è dotata di giardino, parcheggio ed ingresso indipendente.

"E’ stato un percorso lungo e faticoso quello per arrivare ad aprire l’ampliamento della scuola - ha detto l’assessore Santi - le opere erano infatti appena cominciate quando è scoppiata la pandemia e quindi per lungo tempo hanno dovuto fermarsi. Oggi finalmente possiamo aprire questi spazi non solo ai bambini, ma anche ai cittadini della zona". L’investimento da parte del Comune per palestra e biblioteca è stato di 860.000 euro, quello per il giardino esterno e le piantumazioni

di 97mila più 14mila per il parcheggio che sarà aperto

a breve, appena sarà pronto l’impianto di illuminazione.

La struttura portante è stata interamente realizzata in legno, con esclusione delle fondazione.