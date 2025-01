"Scoperto anche grazie alle nostre telecamere"

A Seano ci sono delle problematiche ma il circolo Arci offre anche intrattenimento e progetti mirati per i giovani e la videosorveglianza del Comune in questa piazza è fondamentale.

Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, interviene su questo episodio di piazza IV Novembre che è degenerato nell’aggressione fisica ad un uomo.

"Il responsabile – sottolinea il sindaco – è stato individuato anche grazie alle telecamere del Comune. Però bisogna stare attenti a non fare di tutta l’erba un fascio e trasformare tutti i giovani di Seano in teppisti. La situazione della piazza è di animazione, anche di confusione. Ma tra questo e stabilire che i giovani seanesi, tutti o quasi, indulgono alla violenza, sono inquadrati in baby gang, ce ne passa, come tra il giorno e la notte. Insomma bisogna stare molto accorti a fornire rappresentazioni non veritiere, né corrispondenti alla realtà dei fatti. La Prefettura e le forze dell’ordine, incontrate da noi due giorni fa, descrivono una realtà molto diversa dai racconti di questi giorni, tutti i generi di reati, anche quelli più odiosi, sono in netto calo. Siamo intervenuti su Seano, siamo andati al circolo, per creare progetti con i giovani, per coinvolgerli". Prestanti rimarca il fatto che: "I responsabili sono stati individuati grazie al nostro sistema di videosorveglianza, ma non c’è una questione ordine pubblico che attraversa e coinvolge tutti i ragazzi di Seano. Questo non si può dire".

Il circolo Arci questo mese ha ripreso la programmazione dei film cult, ai quali si può assistere gratuitamente, durante l’anno organizza molte varie iniziative dagli apericena ai tornei di burraco.