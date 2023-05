Scontro totale Comune-Regione Scintille sul tunnel del Soccorso Biffoni: "Giani acceleri sulle opere"

La prima notizia è che esattamente due anni dopo la presentazione dell’istanza al ministero si è conclusa la procedura di Valutazione di impatto ambientale sull’interramento e raddoppio della declassata al Soccorso. Sul sito ministeriale, infatti, è comparso un avviso in cui si specifica che "è in predisposizione il provvedimento". Significa che la commissione ha preso una decisione e che a breve verrà pubblicata. Quando però non si sa. Da fonti interne ad Anas, comunque, sembrerebbe che il parere ministeriale sia favorevole, anche se con prescrizioni. Che probabilmente potrebbero essere le solite già mostrate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dai vari enti regionali.

In attesa di conferme ufficiali, l’altro tema di giornata è lo scontro totale fra Comune e Regione. Dopo il caso dell’accoglienza dei migranti all’ex Creaf, stavolta il governatore Eugenio Giani torna a parlare di Prato mettendo il cappello proprio sul raddoppio della declassata al Soccorso, annunciando il parere favorevole della Regione nell’ambito della Conferenza dei Servizi, e sottolineando come "ora sarà cura del commissario straordinario nazionale Eutimio Mucilli (dirigente Anas, ndr) proporre l’intesa al presidente della giunta regionale per l’approvazione conclusiva del progetto definitivo". Un’affermazione che ha sorpreso un po’ tutti in palazzo comunale a Prato, anche perché al massimo Mucilli di Anas nella redazione del progetto definitivo dovrà passare dal ministero dell’Ambiente per la ‘verifica di ottemperanza’, e poi dialogare col Comune per il cantiere.

Ma sul tema Giani tira dritto: "Si tratta di un’opera attesa e risolutiva per il territorio in cui io credo molto. A questo punto, sotto la spinta del commissario, auspico che si arrivi in tempi brevi alla fase esecutiva". La replica del Comune non si è fatta attendere. "Sarei il primo ad essere felice se oggi ci fosse un passo avanti per lo sblocco del tunnel del Soccorso – dice Biffoni -. Ma la delibera che una settimana fa è stata approvata dalla giunta regionale è la conclusione della conferenza dei servizi, manca ancora la pubblicazione del decreto di Via che attendiamo da oltre un mese. Non parlerei di svolta, mi pare eccessivo e rischia di essere poco rispettoso per una comunità che aspetta da anni, ma certamente è un ulteriore tassello posto da uno degli enti più importanti che deve essere coinvolto. Sono comunque felice che il presidente Giani si sia iniziato a interessare del tunnel del Soccorso: potrò dividere con lui le offese dei pratesi in fila, ora per il traffico poi per il cantiere, e le telefonate settimanali a Mucilli".

Stefano De Biase