Scivolone Zenith nella palude play out

Zenith Prato 1 Lentigione 2

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Nistri (80’ Moussaid), Cecchi, Saccenti (70’ Toccafondi); Kouassi (65’ Rosi); Falteri (80’ Mertiri), Cellai (75’ Longo). All. Settesoldi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo; Cavacchioli (58’ De Marco), Nappo, Pari (92’ Maggioli), Alessandrini; Battistello (60’ Mordini), Nanni (90’ Bonetti); Pastore (68’ Babbi). All. Cassani.

Arbitro: Aronne di Roma 1.

Reti: 1’ Nanni, 15’ Pupeschi, 74’ Lombardi

Mastica amaro la Zenith Prato, che viene sconfitta al Lungobisenzio dal Lentigione e rimane in piena zona play out. Alla prima azione il Lentigione passa in vantaggio con una staffilata rasoterra da fuori area di Nanni, che trova l’angolino basso alla sinistra di Brunelli senza trovare alcuna opposizione da parte dei difensori di casa. Dopo qualche minuto di sofferenza la Zenith Prato reagisce e trova immediatamente il pareggio: calcio di punizione al 15’ di Falteri, preciso per il bel colpo di testa di Pupeschi, che non lascia scampo a Gasperini e rimette il risultato in parità. Al 23’ ci prova anche Falteri direttamente su calcio di punizione laterale, ma stavolta Gasperini è attento e mette in angolo il tiro insidioso. Il Lentigione non si dà per vinto e su calcio d’angolo al 31’ costruisce una grande opportunità che Alessandrini al volo calcia alto da ottima posizione. La gara però adesso è più equilibrata. Al 34’ Falteri intercetta un retropassaggio avventato della retroguardia avversaria e si defila nel dribbling su Gasperini, calciando poi sull’esterno della rete il possibile vantaggio quasi dalla linea di fondo. Al 38’ doppia opportunità per il Lentigione con Nappo su calcio di punizione che impegna Brunelli e poi col tentativo di Pari al volo, che intercetta la respinta con i pugni del portiere avversario, ma non trova la porta. Il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa parte forte la squadra di casa, che tenta subito la conclusione con Kouassi, senza fortuna. E’ ancora la squadra di casa al 55’ che costruisce una bella azione sulla sinistra, con cross di Kouassi per l’accorrente Cellai e gran parata di Gasperini, che va a dire di no al tentativo ravvicinato della punta pratese. Al 70’ si rivede in avanti il Lentigione con un cross di Nappo per la spizzata del neoentrato Babbi che finisce a lato di pochi centimetri. Al 74’ arriva il raddoppio del Lentigione sugli sviluppi di un calcio d’angolo: a svettare più in alto di tutti è il centrale Lombardi, che pesca l’angolino basso alla sinistra di Brunelli e riporta in vantaggio i suoi. I padroni di casa provano a reagire, ma non riescono a rendersi pericolosi dalle parti del portiere avversario. Quindi alla fine è il Lentigione a festeggiare al Lungobisenzio, imponendo la seconda sconfitta consecutiva alla Zenith Prato.

L.M.