Scivolone Zenith in casa, vince San Marino

Zenith Prato

0

San Marino

2

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi (53’ Falteri), Cecchi (70’ Asprone), Rosi (75’ Saccenti); Toci (50’ Nistri); Cellai, Longo (70’ Mertiri). All. Settesoldi.

SAN MARINO (4-3-3): Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta (77’ Yakubiv); Haruna, Toure, Arcopinto; Passewe (90’ Muro), Sollaku (67’ Gennari), Di Francesco (64’ Di Lauro). All. Biagioni.

Arbitro: Trombello di Como. Reti: 44’ e 52’ Passewe.

Brutta battuta di arresto per la Zenith Prato, che perde lo scontro diretto salvezza contro il San Marino e rimane inchiodata in zona play out nel girone D di serie D con 19 punti. La squadra di casa si fa preferire sul piano del gioco nei primi minuti di gara, senza però riuscire a concretizzare la supremazia territoriale. In un paio di occasioni Kouassi prova da fuori area ad impensierire Lattisi, ma non trova mai lo specchio della porta. Il San Marino rimane molto basso e molto chiuso, badando più che altro a chiudere ogni varco e attendendo la giusta ripartenza per provare a far male ai padroni di casa. I primi 20’ scorrono via, di conseguenza, senza grandi sussulti. La partita scorre via abbastanza equilibrata, senza occasioni e con i due portieri spettatori non paganti fino abbondantemente al 35’. Al 41’ ci prova Arcopinto per il San Marino con un tiro centrale che finisce comodo fra le braccia di Brunelli. AL 44’ in maniera quasi inaspettata gli ospiti passano in vantaggio al termine di un possesso palla molto insistito nella trequarti avversaria: la Zenith Prato non riesce ad allontanare con decisione il pallone e dal limite dell’area Passewe trova una traiettoria a girare che toglie le ragnatele dal sette e non lascia scampo al portiere di casa. Le due squadre vanno dunque al riposo con il San Marino in vantaggio di una rete. Nella ripresa il primo squillo è dei padroni di casa con un gran numero e una bella conclusione alta di poco di Cellai dal limite dell’area. Al 50’ bello schema su punizione della Zenith Prato e con Cela che libera di testa al tiro Toci e la palla che sfiora soltanto l’incrocio dei pali. Al 52’ però Cecchi perde un brutto pallone in mezzo al campo e spalanca la via della porta al San Marino, con Toure che lancia Passawe, ancora una volta perfetto a tu per tu con Brunelli nel realizzare il 2-0 in diagonale. E’ un duro colpo, che quasi taglia le gambe ai ragazzi allenati da Settesoldi. Per lunghi minuti la Zenith Prato fa fatica a riordinare le idee, mentre il San Marino, sulle ali dell’entusiasmo, prende campo. Nemmeno i cambi riescono a riaccendere la luce per la formazione pratese, che prova con qualche calcio piazzato a riaprire la partita senza successo. Al 78’ Falteri ha sui piedi la palla buona a tu per tu con Lattisi, ma calcia alto sopra la traversa gettando alle ortiche una ghiotta occasione per i locali. Poi gli assalti dei bluamaranto sono tutti inutili e alla fine è il San Marino a festeggiare una vittoria importantissima in ottica salvezza.