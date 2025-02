Scivolone Dragons nei supplementari

Prima sconfitta del 2025 per i Dragons Prato che finiscono kappaò sul terreno di casa nel derby con Agliana per 88-93. La tiratissima sfida si è decisa dopo un supplementare, resosi necessario dopo il recupero in extremis degli ospiti: cronometro bloccato per il fallo in difesa pratese, Giannini fa 1 su 2 dalla lunetta, sbagliando volontariamente il secondo tiro, Prato si addormenta e arriva il pareggio di Manetti sul rimbalzo d’attacco. Pinelli chiama tutti in panchina per il minuto di sospensione ma i Dragons non riescono a segnare e i tempi regolamentari si chiudono sul 79-79, con Staino e compagni che dilapidano un vantaggio arrivato anche a +10 (64-54) in avvio di ultimo quarto. Il supplementare inizia con i neroverdi subito avanti. Un antisportivo pratese permette ad Agliana di allungare ma la difesa pratese regge e guadagna uno sfondamento (83-84 al 42’25"). Iardella sbaglia in attacco e Bacci punisce da tre (83-87 a 120" dalla sirena). Giannini fa altrettanto poco dopo e per i Dragons, che masticano amaro per una vittoria vanificatasi quando ormai sembrava ottenuta, non c’è più nulla da fare.

Il tabellino: Manfredini 4, Marini 4, Iardella 21, Magni 21, Staino, Berni, Rosati, Smecca 6, Salvadori 12, Pacini 5, Settesoldi, Bruni 15. Sabato anche l’Union Basket Prato ha perso lo scontro diretto con il Pino Firenze, con cui alla vigilia condivideva la terza piazza. La squadra di coach Paoletti è stata battuta piuttosto nettamente: 83-59 il punteggio finale a favore dei padroni di casa con parziali di 22-24, 40-31 e 63-51. Il tabellino dell’Union Basket: Belardinelli 1, Mendico 8, Bogani 13, Corsi 9, Guasti 3, Lanari 2, Keita 3, Bitossi 0, Gjiarè 11, Bellandi 4, Vignozzi 3, Coltrinari 2. Per effetto di questi risultati e del successo della capolista Fides Montevarchi sul fanalino di coda Cus Pisa (89-67), la classifica della serie C maschile dopo la quinta giornata di ritorno nelle prime posizioni è la seguente: Fides Montevarchi 36 punti; Dragons Prato 28; Pino Firenze 24; Union Basket Prato 22; Agliana, Valdisieve e Sancat Firenze 20.

Massimiliano Martini