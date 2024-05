Sciopero nazionale treni: disagi in arrivo dalle 21 di stasera

Da ricordare anche lo sciopero dei treni da stasera alle 21 alle 21 di domani. "I treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord", spiega il sito di Trenitalia. L’agitazione è stata indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe provocare disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria e dal momento che si tratta di un weekend, durante lo stop non saranno previste fasce orarie garantite per i treni. Tutto dipenderà dalla percentuale di adesione allo sciopero. Sui canali ufficiali di Trenitalia le informazioni aggiornate.