Sciopero contro la manovra. Appello Cgil: "Tutti a Firenze"

Anche Prato si mobilita per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil "per cambiare la manovra di bilancio" in programma a Firenze per venerdì 29 novembre. L’appuntamento con il corteo è per le 9.30 in piazza Santa Maria Novella, per poi sfilare per il centro di Firenze fino ad approdare in piazza Poggi. Lo Spi Cgil Prato mette a disposizione il bus in partenza alle ore 8.15 da piazzale Falcone e Borsellino. Per prenotare un posto sul bus è possibile chiamare lo 0574/549268 oppure recarsi di persona presso gli uffici dello Spi Cgil della provincia di Prato. "E’ importante partecipare perché questo governo sta portando avanti azioni contro i più poveri e i bisognosi" è il parere di Luciano Lacaria, segretario generale dello Spi Cgil, secondo il quale questa manovra "aumenta la povertà, taglia i servizi sulla sanità e non crea nuova occupazione. Senza dimenticarci che i salari sono sempre troppo bassi e che quindi si può essere poveri anche lavorando".

Così Lacaria conclude il suo appello: "Se alla difficile situazione nazionale – aggiunge il segretario – aggiungiamo le peculiarità di Prato sull’illegalità, il lavoro nero e la precarietà ci rendiamo facilmente conto di come ci si ritrovi di fronte a una situazione insostenibile. Quindi non voltiamoci dall’altra parte ma partecipiamo democraticamente alla manifestazione: esserci in piazza e fare lo sciopero nelle ditte è importante".