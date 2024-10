Prato, scioperanti aggrediti con spranghe di ferro: quattro feriti in ospedale. Corteo di notte in centro

Prato, 9 ottobre 2024 – Stavano manifestando e scioperando per avere contratti regolari e contro lo sfruttamento, quando all’improvviso “nel cuore della notte una squadraccia armata di spranghe di ferro ha attaccato il picchetto della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano”. A raccontare l’episodio avvenuto stanotte è il Sudd Cobas. Il bilancio dell’assalto è di quattro feriti portati in ospedale. Tra questi anche Luca Toscano, coordinatore del sindacato, un solidale e altri due lavoratori. Gli aggressori, sempre in base al racconto del sindacato, mentre si dileguavano hanno urlato “la prossima volta vi spariamo”.

Appena avuta la notizia dell’assalto al picchetto, i lavoratori delle Acca di Seano e di altre ditte sono entrate in sciopero per tutto il turno notturno. Decine di operai poi hanno dato vita, nel cuore della notte, intorno alle 4, a una manifestazione spontanea nel centro di Prato.

"Il nostro territorio – scrive il sindacato – è ostaggio di queste realtà. Le istituzioni negli anni sono rimaste immobili di fronte a queste aggressioni, immolando sull'altare del profitto la vita di migliaia di operai e operaie e la libertà sindacale. Il picchetto a Seano continua. È la sfida che lanciamo a chi pensa di chiudere uno sciopero con la violenza e l'intimidazione mafiosa. Ci attaccano perché gli scioperi vincono e trasformano pezzo dopo pezzo questo distretto, come dimostrato in questi giorni di Strike Day. La mobilitazione nei prossimi giorni si farà più forte”.