Scelta delle superiori. Giornata di orientamento

Grande giornata dedicata alla scelta della scuola superiore. Un momento importanti per migliaia di studenti di terza media chiamati a fare il grande passo verso l’istruzione superiore.

Domani dalla mattina al pomeriggio Palazzo Banci Buonamici e Palazzo Vestri apriranno le loro porte per la giornata di open day rivolta ai ragazzi della scuola media, che stanno per intraprendere il passo verso la scelta della scuola superiore. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Provincia e dall’Ufficio scolastico provinciale, è offrire loro l’opportunità di conoscere le opzioni educative disponibili ed esplorare le diverse aree di studio, interagendo con esperti dell’istruzione. I referenti di ogni scuola superiore sarannoa disposzione per chiarimenti e informazioni.

L’appuntamento per studenti e genitori è domani dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 in via Ricasoli al civico 25 all’interno del Palazzo buonamici dove saranno presenti i referenti degli istituti Datini, Livi, Brunelleschi, Marconi, Cicognini Rodari e Convitto Cicognini mentre in Piazza Duomo, a Palazzo vestri, ci saranno i referenti degli istituti Dagomari, Gramsci-Keynes, Copernico, Buzzi e San Niccolò che saranno a disposizione dei giovani e delle loro famiglie.

Nel salone consiliare di Palazzo Banci Buonamici in via Rocasoli si terranno parallelamente una serie di focus di approfondimento, che vedranno la partenza alle 10 con i saluti istituzionali per proseguire alle 11 con l’incontro ’Orientamento e profili professionali’, a cura del Centro per l’impiego di Prato. Alle 14.30 sarà la volta dell’incontro ’Orientamento a una scelta consapevole’ organizzato dall’associazione Cieli Aperti e alle 16 l’incontro ’Orientamento e Dsa’ a cura di Aid Prato – Associazione italiana dislessia.

"L’open day rappresenta un’iniziativa straordinaria dedicata a tutti i giovani studenti che si trovano a compiere una delle decisioni più importanti per il loro futuro, la scelta della scuola superiore – dichiara il presidente della Provincia Simone Calamai – il nostro obiettivo è fornire agli studenti le migliori opportunità di istruzione e formazione, offrendo loro una panoramica completa sulle nostre scuole superiori e sui percorsi formativi. Questo è il momento di considerare le proprie passioni, i propri interessi e le proprie ambizioni – ha concluso Calamai – l’Open Day è stato progetto per questo: aiutare i nostri giovani a prendere una decisione informata. Vi aspettiamo con tanto entusiasmo nei nostri palazzi".