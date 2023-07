Scatti contemporanei Fotografia protagonista

Torna anche quest’anno la lunga serata dedicata alla fotografia contemporanea ’Ultra’, la rassegna fotografca ideata e curata da Sedici a Prato. Domani gli spetatori verranno guidati dalle 20 tra mostre fotografche, talk e proiezioni all’interno della Saleta Campolmi e gli spazi esterni della biblioteca Lazzerini.

Il tema scelto per questa sesta edizione di Ultra è ’Clash’. Atraverso lo sguardo di fotografe e fotografi italiani e internazionali, Sedici ha voluto rivolgere l’atenzione al tema del del conflitto, cifra che caratterizza questo nostro presente, incerto e raramente conciliante. Non più di tre anni fa chiunque nel mondo occidentale avrebbe dato per scontato un futuro libero dai conflitti fra popoli e fra individui, orientato verso la pacificazione sociale e l’estensione dei diritti fondamentali. Le più recenti vicende globali ci hanno invece costretto a rimettere in discussione le nostre sicurezze e le nostre aspettative. I progetti selezionati riflettono su queste tematiche. La mostra si aprirà con il duo italo-francese Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni con il progetto di ritratti ’The fighters of maidan’, la fotografa olandese Marinka Masséus con ’Stealthy no more | Woman Life Freedom | Iran’. Il fotografo Massimo Berruti con il progetto ’Epidemic’ si sofferma sulle complesse condizioni sanitarie del sud Italia mentre il duo Edoardo Delille e Giulia Piermartri presenta il progetto ’Atlas of the new world’. Accanto alle mostre, negli spazi esterni adiacenti alla saletta Campolmi, sarà ospitata Clash with your monster, un’installazione performativa site-specifc a cura di Anita Scianò.