Il gas è più vicino a casa. Allacciamenti gratis: "Favoriamo l’ambiente"

Un’opportunità concreta per cittadini, famiglie e imprese: Centria, la società di distribuzione gas del gruppo Estra, ha prorogato fino al 31 marzo 2026 la campagna che prevede allacciamenti alla rete gas naturale a costo zero. L’iniziativa, avviata nel maggio 2024, punta a incentivare il passaggio al gas metano, una fonte energetica più pulita, economica e sicura rispetto ad altri combustibili, con l’obiettivo di contribuire alla transizione energetica nei 74 Comuni coinvolti. L’iniziativa prevede l’azzeramento dei costi per l’esecuzione di nuovi allacciamenti alla rete di gas naturale gestita da Centria, comprese eventuali modifiche o spostamenti. Il tutto fino a un diametro massimo di 90 mm e per una lunghezza massima di 20 metri dalla condotta principale. Il solo costo a carico del richiedente sarà quello per l’installazione di un gruppo di riduzione della pressione, ma solo se la portata richiesta supera i 50 Smc/h, quindi nel caso di grandi condomini o grandi aziende.

Non si tratta solo di un incentivo individuale. La campagna prevede anche sconti sull’estensione della rete, ovvero nelle aree dove è necessaria una nuova infrastruttura per permettere gli allacciamenti. In questi casi, per ogni potenziale cliente collegabile, Centria applicherà uno sconto equivalente al costo di 30 metri lineari di rete, un ulteriore segnale concreto per favorire la capillarità del servizio. Fino ad oggi sono state 540 le nuove utenze allacciate al gas di città.

"In un momento come questo, di profonda trasformazione del settore energia, le infrastrutture, come le reti di distribuzione, sono fondamentali per il funzionamento efficiente della società, perché impattano direttamente nella vita di tutti noi. Investire nelle reti è strategico per lo sviluppo economico e per la transizione energetica dei territori", commenta l’amministratore delegato di Estra, Nicola Ciolini.

Anche il presidente di Centria, Roberto Rappuoli, ha evidenziato il significato sociale dell’iniziativa: "Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale e che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori. Con questa campagna, afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta tra le poche aziende che hanno deciso di rendere gratuiti gli allacciamenti. È un modo concreto di dimostrare responsabilità sociale d’impresa".

Il piano si inserisce in un quadro più ampio di investimenti infrastrutturali. Solo tra Prato, Firenze e Pistoia, Centria prevede 48,3 milioni di euro di investimenti nel quinquennio 2025-2029, di cui 10,1 milioni già nel 2025, destinati a estensioni di rete, nuovi impianti, tecnologie di misura e innovazione.

"Oltre a garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio - aggiunge il presidente -, Centria si conferma un operatore all’avanguardia anche nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della compatibilità ambientale, favorendo l’integrazione di gas rinnovabili come biometano e idrogeno nella rete esistente". Uno piano di sviluppo che guarda al futuro e all’ambiente.

Silvia Bini