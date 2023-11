Scatta l’interrogazione sul cancello

Interrogazione del consigliere comunale e capogruppp del Centrodestra Leonardo Soldi sull’ormai famoso cancello di Santa Lucia. "Ho presentato l’interrogazione a risposta scritta sull’apertura realizzata nel muro storico del Trecento, rinforzato poi nel Seicento, per assicurare che ogni passo compiuto rispetto a tale varco sia stato autorizzato in maniera conforme alle normative – spiega –, benché la proprietà abbia già dichiarato di essere in possesso di tutti i permessi necessari, è essenziale procedere ad una verifica formale per accertare eventuali responsabilità quasi certamente non imputabili ai proprietari ma, se del caso, a chi ha autorizzato l’apertura in passato". Non solo. Soldi ha richiesto amche la convocazione della commissione urbanistica per esaminare con attenzione il fiume nel tratto in prossimità della curva del Cavalciotto e anche dell’area immediatamente successiva, valutando se siano necessari o meno interventi urgenti per migliorare la sicurezza idraulica di tutto il quartiere. "L’obiettivo è capire se esiste un rischio di effetto ‘tappo’ che potrebbe provocare ulteriori inondazioni – conclude –. Nessun intento di generare allarmismo o iniziare una caccia alle streghe, ma di procedere con le dovute verifiche tecniche e garantire la sicurezza del quartiere di Santa Lucia".