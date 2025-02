Scappa dopo aver provocato un incidente e dal posto di blocco: acciuffato dalla Municipale

Prato, 7 febbraio 2025 - E' scappato da un incidente che aveva provocato domenica notte e poi ieri ha nuovamente tentato una fuga rocambolesca in tangenziale forzando il posto di blocco: tutto è cominciato domenica all’incrocio tra via Cavour e via Pistoiese, dove il responsabile ha “bucato” il semaforo rosso ed ha urtato un altro veicolo condotto da un 84enne fortunatamente rimasto illeso. Ma il pirata della strada, senza neppure rallentare e sincerarsi delle condizioni del malcapitato, se n’è andato lasciando sul posto solo pochi frammenti del paraurti della propria auto. Alla pattuglia della Polizia municipale chiamata dall’anziano e intervenuta immediatamente sul posto, l’uomo ha riferito solamente che il veicolo in fuga poteva essere una Peugeot di colore nero, ma senza riuscire a fornire i numeri della targa o altri elementi identificativi del mezzo. Gli agenti hanno quindi iniziato la ricerca del fuggitivo, individuando rapidamente l’auto pirata grazie alle informazioni fornite dai frammenti carrozzeria rinvenuti e dalle risultanze delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il mezzo è risultato intestato ad un prestanome di nazionalità cinese residente in Lombardia. La Peugeot oramai identificata è poi stata intercettata nella giornata di ieri da parte di una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia municipale che avendo ricevuto la nota di rintracciamento, ne era alla ricerca sul territorio del Macrolotto. Anche questa volta il conducente, invece che fermarsi all’alt degli agenti sulla via Allende in zona Parco Prato, ha cercato di fuggire per la seconda volta accelerando, facendo manovre pericolose e arrivando a tentare di speronare gli agenti in moto che lo inseguivano a sirene spiegate. L’inseguimento, gestito con grande esperienza dagli agenti al fini di limitare i rischi per gli altri utenti della strada, è terminato in un tratto di viale Chang Zhou (Tangenziale) dove il conducente, tallonato anche da altre due autopattuglie giunte in supporto, ha fermato l’auto desistendo dall’idea di scappare. L'uomo è stato condotto al Comando di piazza Macelli ed è stato identificato: si tratta di un un cittadino cinese di 47 anni, privo di patente ed irreperibile, sul territorio italiano come richiedente asilo, che ha confessato di essere fuggito in occasione del sinistro ed è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sequestrato e gli sono state contestate sanzioni per oltre 10.000 euro per i due episodi di guida senza patente e per le infrazioni connesse al sinistro stradale.