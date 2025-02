Scambi culturali e lezioni d’inglese

Corsi di inglese gratuiti per mantenere la padronanza della lingua. A Prato c’è l’associazione “Le Ali“, una no-profit che opera per favorire gli scambi culturali e la conoscenza delle lingue.

Il corso è fruibile tramite una donazione ed articolato seguendo due modalità: intensivo e regolare per consentire di praticare la lingua inglese il più possibile.

"Il corso prevede 12 call di 40 minuti ciascuna per una sera a settimana - spiega Susanna Bellucci, insegnante di lingua italiana e inglese - sulla piattaforma Zoom che è gratuita in modo da fare pratica settimanale della lingua inglese. I docenti sono insegnanti esperti e certificati, e l’insegnamento è a tutti i livelli. L’offerta è finalizzata a coprire i costi amministrativi e i progetti didattici che portiamo avanti in Italia e all’estero. Uno dei nostri partner, ad esempio, sono i monaci del Dalai Lama in India. La particolarità di questo corso è tenere saldate insieme le lezioni alle conversazioni in video call perché senza l’esercizio continuo e costante della lingua straniera non può bastare lo studio della teoria. Solo il rapporto one-to-one cioè l’interazione diretta fra due persone permette di acquisire la padronanza dell’inglese". Sono possibili anche lezioni e conversazioni on line con insegnanti all’estero.

Le Ali oltre a interconnettere studenti e insegnanti, opera anche per gli scambi internazionali fra studenti e i corsi sono aperti a tutti. Secondo la Bellucci questi corsi di inglese on line sono una valida opportunità anche per gli studenti delle scuole superiori e dell’università, per migliorare la preparazione e prepararsi a viaggiare.

I corsi di italiano, invece, si svolgono con la stessa modalità ma sono dedicati in particolare agli stranieri.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a: [email protected] oppure chiamare 349.4967805.

M.S.Q.