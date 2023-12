Scadenza Tari. Venti giorni per pagare

A causa dell’alluvione del 2 novembre, c’è stato un ritardo nell’elaborazione delle bollette Tari la cui scadenza era fissata per il 2 dicembre. A partire da questa settimana verranno inviati gli avvisi di pagamento e i cittadini avranno 20 giorni di tempo dal ricevimento per poter pagare l’avviso. Per le famiglie e le imprese interessate dall’alluvione, il Comune di Prato ha previsto la rateizzazione. I destinatari interessati sono individuati direttamente da Alia.

Nel caso in cui non sia pervenuto l’avviso di pagamento si invita a contattare la società Alia Servizi Ambientali Spa. In caso di mancata ricezione, ci sono ulteriori 20 giorni di tempo, successivi alla data di ricezione della bolletta, per pagare l’importo dovuto.