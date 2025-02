Saranno famosi, il musical al Politeama

Da ricordare domani alle 21 e domenica alle 16 al Politeama "Saranno famosi. Fame. Il Musical" del regista e coreografo Luciano Cannito: un trionfo di canto, danza e musica. Il cast intreccia giovani talenti a nomi importanti. Fra questi ci saranno Barbara Cola nel ruolo di Miss Sherman, la preside della scuola di Performing Arts di New York (una voce straordinaria che le valse il secondo posto al festival di Sanremo nel 1995 con "In amore" in coppia con Gianni Morandi) e Garrison Rochelle nei panni di Mr Myers, docente di recitazione (per vent’anni è stato l’insegnante di danza nella scuola televisiva di Amici). Fra le ultime new entry nel cast, di cui fanno parte anche Lorenza Mario e Stefano Bontempi, c’è anche Martina Giovannini nel ruolo di Mabel: è stata una delle protagoniste dell’edizione 2023 di Amici. Il risultato è un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che, oltre a proporre il celebre brano "Fame" vincitore di un Academy Award, avrà una colonna sonora arricchita di nuovi brani, orchestrazioni moderne, inedite coreografie. Il costo del biglietto d’ingresso varia da 30 a 60 euro (sono previste riduzioni per gli under 14 con biglietti a partire da 15 euro, in galleria o platea). È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice o direttamente in biglietteria del teatro.