Saperi, pronto il campo per l’estate

Il "Campo Avventura" per l’estate è pronto e le iscrizioni sono aperte. Dal 23 al 29 giugno, bambini e adolescenti avranno la possibilità di trascorrere 6 giorni immersi nella montagna pistoiese con l’associazione Saperi di Carmignano. Il campo avventura sarà alla "Casa dell’Adolescente" di Pratorsi a Gavinana e si potrà fare attività di equitazione, piscina, sport, visitare l’osservatorio astronomico e Dynamo Camp. Si potrà frequentare anche un corso di inglese, tenuto da un docente specializzato, di 15 ore con test d’ingresso, test finale e attestato di partecipazione. I bambini e i ragazzi saranno seguiti dal personale dell’associazione Saperi con i quali condivideranno tutta la giornata, dalla colazione alla cena e la sistemazione è nelle camere della struttura.

Fra le escursioni in programma quella del 24 giugno da Maresca verso il rifugio del Montanaro, poi il 25 mattinata di equitazione e laboratorio del formaggio alla fattoria di Lolle. Il 27 giugno trascorrerà tutto al Dynamo Camp di Limestre e il 28 esperienza notturna all’osservatorio astronomico. "I percorsi trekking – spiegano gli organizzatori – sono studiati appositamente per l’equilibrio psicofisico dei partecipanti. Un esperto, inoltre, accompagnerà i ragazzi sui sentieri della montagna pistoiese". Per ogni comparto del campo avventura è quindi garantita la sicurezza delle attività svolte e la presenza degli animatori. Per informazioni: 388.8966344 oppure 339.2400341 (dalle 17 alle 20) e-mail: [email protected]. Stasera alle 21 ci sarà la presentazione del campo avventura sulla piattaforma Meet e il collegamento sarà tramite il link indicato sulla pagina Facebook.