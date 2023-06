San Giorgio a Colonica, ecco il nuovo fontanello

Passando da via dell’Olmo a San Giorgio a Colonica da almeno un mese i residenti si domandavano perché il fontanello dell’acqua fosse installato, apparentemente pronto a essere messo in funzione, ma non utilizzabile. Un’attesa che è terminata ieri con l’inaugurazione di quello che rappresenta l’undicesimo fontanello della città, dopo quelli di Vergaio, Iolo, via Pomeria, Grignano, Fontanelle, Galceti, Tavola, Chiesanuova, Mezzana e San Paolo. Si trova in via dell’Olmo proprio a fianco delle scuole Crocini. Una zona che adesso sarà dotata ulteriormente di servizi visto che tramite gli oneri di urbanizzazione delle dieci case che saranno costruite in via delle Ruote, nell’area verde di via dell’Olmo verranno realizzati anche playground e un’area sgambatura cani. "A San Giorgio a Colonica il fontanello era atteso da tempo, tanto che prima della pandemia nacque addirittura una pagina Facebook che me lo chiedeva – dice Biffoni (nella foto col segretario Pd Marco Biagioni) –. E dunque eccoci qui, con un servizio importante di erogazione dell’acqua ai cittadini che è anche un momento di socialità. Spero che venga utilizzato anche dagli amici di Santa Maria".

Si tratta di un fontanello di alta qualità che eroga acqua naturale e frizzante: "Serve una località che nel corso degli ultimi anni ha visto crescere ulteriormente la propria popolazione residente e speriamo possa diventare un punto di riferimento importante di socialità", aggiunge il vicepresidente di Publiacqua Simone Barni. Il segretario del circolo Pd di San Giorgio, Daniele Pinai, infine, ricorda il lavoro di ascolto del territorio: "Accanto a questa idea che si concretizza, non possiamo che essere soddisfatti del percorso che porterà alla realizzazione del playground di San Giorgio".