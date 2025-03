Salvezza diretta. È la strategia più doverosa

Sulle azioni da intraprendere in merito agli sviluppi del "caso Tempestini", la società continua a non rilasciare dichiarazioni. Un "assist" indiretto per la Zenith Prato potrebbe forse arrivare da Reggio Calabria, per un episodio che al netto di alcune differenze presenta una serie di similitudini di fondo. In ogni caso, l’attenzione continuerà ad andare al terreno di gioco: dopo il 3-0 imposto ieri al Fiorenzuola, coach Simone Settesoldi sta preparando il gruppo in vista dell’impegnativa trasferta di sabato con il Ravenna. Il morale è alto: pur nell’incertezza dei risvolti extra-campo legati al tesseramento di Samuele Tempestini c’è la consapevolezza di potersi salvare sul campo. Anche se ogni scenario resta aperto, perché nove società hanno presentato un esposto alla procura federale sulla "vicenda Tempestini" e la procura dovrà quindi indagare. Potrebbe quindi profilarsi una penalizzazione (una per ogni gara disputata dal giocatore, in teoria) ma se anche venisse inflitta, non è detto che per ragioni burocratiche e di istruttoria arrivi entro la fine della stagione: c’è l’eventualità che possa essere comminata nella prossima annata. Quest’ultima opzione non avrebbe effetti diretti sull’annata in corso e su un’eventuale salvezza: ecco quindi che continuare a dare il 110% e in campo resta fondamentale. Ci sarebbe volendo anche un episodio per certi versi abbastanza simile a quello che ha riguardato Tempestini, risalente allo scorso gennaio: a seguito della partita fra Scafatese e Reggina, chiusasi sull’1-1 sempre in serie D (girone I), la società campana fece ricorso chiedendo la vittoria contestando presunte irregolarità in merito al tesseramento del giocatore Bertony Renelus, che pur giocando per gli amaranto risultava svincolato. Un reclamo che è stato respinto dal giudice sportivo, con la sentenza di primo grado favorevole alla Reggina: il legale ha ricordato come l’accordo precedente con il calciatore fosse stato sottoscritto in realtà nel 2023 e che il club aveva poi depositato "a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025".

Giovanni Fiorentino