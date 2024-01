Saldi col botto: ai Gigli oltre mille persone in coda

Mille persone in coda ieri mattina davanti ai due ingressi de I Gigli per l’avvio dei saldi invernali. Numero dei visitatori che è aumentato nel corso della mattinata. I visitatori hanno atteso che le porte del centro commerciale si aprissero. Come da tradizione durante il periodo dei saldi, nella caccia alle occasioni i punti vendita più gettonati sono stati quelli dell’abbigliamento sia per adulti che per bambini, l’abbigliamento intimo, le calzature e gli accessori, ma l’interesse dei visitatori ha coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e gli store di elettronica. A catturare l’attenzione delle famiglie tutti i punti vendita e in particolare Zara, Primark, H&M, OVS, Nike, Coin, Stradivarius, Bershka. Sconti e promozioni fino al 50%.

La scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come piumini e cappotti, must in assoluto di ogni anno e questo in particolare visto l’arrivo del freddo proprio in questi giorni, e poi scarpe e accessori di moda. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi. Secondo Federmoda-Confcommercio la a spesa media regionale per i saldi è superiore di 5 euro rispetto a quella nazionale, intorno ai 137 euro a persona.