Sala Banti, si apre la stagione sul palco gli archi di ’Classic rock’

Il sipario della Sala Banti (piazza della Libertà) si alza per l’anteprima di stagione (fuori abbonamento) domenica alle 21,15 con il concerto dell’ensemble d’archi ArkAttak che proporranno ’Classic rock’. In scena una formazione composta dai migliori giovani talenti della musica classica, attivi in Toscana e sul territorio nazionale. Un gruppo eclettico che spazia dalle performance per strumento solo, alla piccola orchestra da camera, passando per il quartetto d’archi e il quartetto di violoncelli. "Apriamo la stagione teatrale con un concerto di giovani talenti che proporranno brani rock attraverso la formazione e gli strumenti della musica classica", sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Lo spettacolo è fuori abbonamento,

il biglietto costa 5 euro. Per prenotare whatsapp al 350.0989104.