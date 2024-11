Sacchetti e Mannori sempre al top

La guida "Pasticceri e Pasticcerie 2025" del Gambero Rosso accende i riflettori anche sulla pasticceria da ristorazione, che sta vivendo un momento d’oro, come testimoniato dalla sezione dedicata ai migliori pastry chef che quest’anno conta 25 premiati rispetto ai 16 della scorsa edizione, e per la prima volta si apre al mondo delle pizzerie. Nell’edizione Pasticceri & Pasticcerie 2025 sono 33 i locali che si aggiudicano il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con Club Kavè, riservato alle insegne con un punteggio pari o superiore a 90 centesimi.

Prato città del gusto e dell’arte pasticcera è presente. E non poteva essere altrimenti con due alfieri di grande successo.

La pasticceria Nuovo Mondo di Prato conquista Tre Torte.

Ecco la motivazione di Gambero Rosso: "Classico e moderno, tradizione e creatività viaggiano a braccetto in questa famosa insegna, così come viaggiano a braccetto in laboratorio le idee di Paolo e Andrea Sacchetti. Contano una nutritissima schiera di appassionati le squisite pesche di Prato, che sono un vero marchio di fabbrica, eccellenti nella versione classica, molto golose in quella al tiramisù. Imperdibili pure i budini di riso e i cremini. La vetrina offre sempre tanti interessanti spunti, che mostrano verve innovativa anche nell’utilizzo di materie prime locali. Ne è un esempio emblematico il sublime Giulebbe, nel parterre degli ottimi grandi lievitati, arricchito da fichi di Carmignano e noci della Val Bisenzio".

Sempre a Prato c’è la pasticceria Luca Mannori che si riconferma tra le produzioni top in Italia. La motivazione: "Luca Mannori è nel novero dei professionisti che hanno segnato l’evoluzione della pasticceria, anche a livello locale, verso raffinatezza e creatività. Sublimi le sue creazioni in cioccolato, che caratterizzano in modo rilevante la sua linea di dolci. Eccellente la pralineria, rimane un must la torta Setteveli, con cui ha vinto insieme alla squadra italiana la Coppa del Mondo di Pasticceria nel 1997".