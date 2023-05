Sabato di educazione alla salute Oltre 500 visite gratuite in piazza

Grande successo in piazza san Francesco dell’iniziativa di educazione sanitaria "Lions in piazza" (Lions club Datini, Lions club Prato host, Lions club Prato centro, Lions club Castello, Leo club Prato e Leo club Montemurlo) con i medici di varie discipline per consulenze gratuite. Sono stati presenti in piazza medici appartenenti a 12 discipline cliniche diverse, infermieri ed un istruttore di scienze motorie. Malgrado il tempo inclemente di sabato scorso, la giornata ha avuto successo. Sono state valutate 500 persone. E’ stata allestita anche una postazione che ha fornito pillole informative sull’utilizzo del defibrillatore automatico per fare crescere specifiche competenze nella popolazione. Maria Rosaria di Trioia, officer distrettuale Lions, ha coordinato tutte le attività che hanno avuto la collaborazione oltre che dei volontari Lions anche di Croce rossa italiana, Pubblica assistenza, Misericordia di Prato, Protezione civile e associazione Becheroni. Un ringraziamento al comune di Prato ed ai presidenti del Lions club pratesi (Lions club Datini, lions club Prato Host, Lions Club Prato Centro, Lions club Castello dell’Imperatore e i Leo).