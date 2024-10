Rugby, campionato serie A. Lezione dalla prima dei Cavalieri: "Gli errori? Da non ripetere"

"La strada è lunga e molto competitiva, facciamo tesoro degli errori. Domenica prossima dovremo fare sicuramente meglio". E’ il "messaggio" che il presidente dei Cavalieri Union Maurizio Sansone ha mandato alla squadra e alla tifoseria, alla luce del debutto sfortunato in campionato contro Capitolina di sabato scorso. I romani, sfruttando il fattore-campo sono riusciti ad emergere nel secondo tempo, vanificando il vantaggio di capitan Puglia e compagni e chiudendo la contesa sul 29-17. Una battuta d’arresto che ha riportato in auge le parole che il tecnico Alberto Chiesa ripete da mesi sull’alto livello medio del "girone di merito", che non a caso è stato modellato prendendo le tre migliori formazioni di ognuno dei tre gironi dello scorso torneo. Lo si capisce anche dai risultati delle altre partite del primo: nessuna squadra ha infatti vinto con decine di punti di scarto come avveniva non di rado sino alla passata stagione, bensì con divari minimi. L’unica eccezione è forse rappresentata dal Rugby Paese, prossimo avversario del Cavalieri, che fra le mura amiche ha regolato la seconda squadra del Petrarca Padova per 37-13. Il sodalizio veneto che ha fra i giocatori in rosa anche Leonardo Della Ratta, rugbista trentunenne di Prato cresciuto proprio nei "tuttineri", arriverà a Iolo il prossimo 20 ottobre in quella che si profila alla stregua di una sfida inedita e ad alto coefficiente di difficoltà: due squadre solide, ormai da diverse stagioni protagoniste in Serie A, che mirano a confermarsi anche in questa annata. Guardando oltre, gli uomini di Chiesa disputeranno al Chersoni anche la terza giornata di campionato: il 26 ottobre l’avversario sarà quel Verona che due giorni fa ha battuto Milano per 31-25. E la settimana successiva, ecco la trasferta in Veneto per vedersela con il Petrarca "B". Una partita alla volta, ad ogni modo: il gruppo è pronto a riprendere gli allenamenti e a prepararsi a ricevere Paese, con l’obiettivo di riscattarsi. Le note liete sono rappresentata dalla "cadetta" e dall’U18: I Cavalieri "B" di Lorenzo Calamai hanno iniziato il loro cammino in Serie B superando il Rugby Jesi 41-14 maturato a Querceto. I giovanissimi della Diciotto hanno invece battuto in trasferta la corazzata Livorno, vincendo 43-33.

G.F.