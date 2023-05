Prato, alla Rsa Margherita si elegge la “Reginetta a ogni età”

Prato, 2 maggio 2023 - Reginetta lo si può diventare sempre, a prescindere dall'età. E così avverrà alla casa di riposo RSA Margherita, dove mercoledì 10 maggio andrà in scena un vero e proprio concorso di bellezza in cui si sfideranno 10 delle ospiti della struttura, che saranno votate dalla giuria composta dagli altri ospiti.

Si chiama “Reginetta a ogni età” il progetto ideato dall'animatrice Daniela Nerini insieme alla parrucchiera della RSA, Anna Colombina. La casa di riposo pratese di via Pieri verrà allestita per l'occasione, con tanto di passerella, luci, banco della giuria, musica, fotografi ed altro ancora. Le operatrici, gli operatori e la Direzione faranno da pubblico di questo evento.

Come funziona il concorso

Al termine del concorso sarà eletta una Reginetta della Residenza Margherita che riceverà la coppa, ma ognuna delle partecipanti diventerà “Miss” di una particolare categoria: eleganza, bellezza in 3D, simpatia, bellezza intramontabile, gioia, sguardo fatale, bellezza classica e bellezza ad honorem. Saranno consegnate medaglie ricordo ad ognuna di loro e al termine della sfilata e della premiazione la struttura festeggerà con un ricco buffet e musica. Non essendo un evento aperto agli esterni, verrà realizzato un video che sarà poi messo a disposizione di tutti i familiari.

Il senso dell'iniziativa

"Con questo progetto si vuole dimostrare che il concetto di bellezza è qualcosa che va oltre i soli canoni estetici. E’ una sensazione - dicono dalla RSA Margherita - che colpisce e non lascia indifferenti a nessuna età. Nella presa in carico dei nostri ospiti, non tralasciamo la cura estetica che concorre a mantenere il tono dell’umore, difatti, con l’invecchiamento l’anziana va incontro a un processo di spersonalizzazione, non riconosce più la sua immagine e diventa una straniera di sè stessa, separata dal resto della società. Parlare di bellezza significa aprirsi e mettersi in relazione con il mondo esterno e con gli altri, significa pensare alla possibilità di interpretare la vecchiaia con nuovi occhi".