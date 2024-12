Rotary club Prato. Nomine e obiettivi

Elisabetta Pastacaldi, giù dirigente scolastica a Prato e Pistoia, dal prossimo luglio guiderà il Rotary club Prato per l’anno sociale 2025-26. Giammarco Piacenti amministratore della azienda di famiglia, specializzata in restauro di beni culturali, attiva in varie parti del mondo, è stato designato come presidente incoming per il 2026-2027. Lo hanno deciso i soci che hanno approvato la composizione del consiglio direttivo che affiancherà Pastacaldi. Con lei, Paola Mannelli alla vicepresidenza. Faranno parte del consiglio Alberto Squilloni (segretario), Vito Vernaglione (tesoriere), Matteo Burioni (prefetto) e i consiglieri Marco Benesperi, Andrea Biancalani, Francesco Bolognini, Franco Ceccarini, Gianna Davitti, Leonardo Farsetti, Gabriele Giacomelli e Caterina Gori. Intensa l’attività del club ora guidato da Claudio Barbarisi che ha organizzato serate di grande interesse .Piacenti è stato protagonista di una serata conviviale sul tema del recupero della popolazione carceraria attraverso il lavoro: grazie all’opera di mediazione dell’associazione "Seconda Chanche" che si batte sul territorio nazionale per l’attuazione della legge Smuraglia sull’avviamento all’occupazione dei detenuti nell’ultima fase della reclusione. Piacenti ha assunto dodici persone avviate al lavoro nei cantieri. L’iniziativa è stata realizzata con il giornalista Stefano Fabbri, referente di "Seconda Chanche" per la Toscana che ha illustrato ai soci l’organizzazione dell’associazione.