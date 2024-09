Rocca, scoperte le antiche mura. Due ore di percorso nella storia

Ormai manca poco: tra due giorni si potranno ripercorrere i passi degli armigeri che nel Trecento erano deputati alla difesa del Castello di Montemurlo. Grazie alla tenacia e all’impegno dell’associazione Il borgo della Rocca, in collaborazione con il Comune, sabato alle 18 sarà aperto il nuovo percorso delle mura del Castello di Montemurlo alla presenza del sindaco Simone Calamai, dell’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero,del presidente dell’associazione Il borgo della Rocca, Alessandro Franchi. Il percorso, con visita guidata a cura dell’associazione, ha una durata di oltre due ore e si divide in un’escursione all’interno e una all’esterno delle mura. La prima visita guidata alle antica mura trecentesche è già stata fissata per domenica alle 17 e sono aperte le prenotazioni. Per partecipare scrivere a [email protected] telefono 347.8627809.

"Una bellissima iniziativa per scoprire da un altro punto di vista la storia e il territorio di Montemurlo - dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - rinasce un percorso sulle tracce dei personaggi e delle storie che hanno abitato il castello fino dal 1100"

Il Castello di Montemurlo è citato infatti per la prima volta nel 1066, nel 1100 risulta dei conti Guidi che lo tennero fino al 1254, anno in cui fu venduto a Firenze. il tracciato è stato interamente ritrovato. Lo studio e la realizzazione del sentiero è stato curato dall’associazione Il Borgo della Rocca, grazie all’autorizzazione per il passaggio della Famiglia Becciani, proprietaria del Castello, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Montemurlo.

L’iniziativa dell’apertura del sentiero delle mura di Rocca è inserita nell’ambito della Sagra della Bistecca 2024, sempre promossa dal Borgo della Rocca.