Rocca, conclusi i lavori al cimitero. Restyling per l’edificio del custode

Al cimitero di Rocca, in vista della festività di Ognissanti e del giorno della commemorazione dei defunti, il Comune di Montemurlo ha promosso una serie di interventi di manutenzione ordinaria per garantire il decoro di tutta l’area del camposanto. Il Comune ha effettuato la pulizia della vegetazione infestante, come rovi o frasche, che dai campi e boschetti esterni al cimitero, s’insinuano all’interno dell’area delle sepolture.

L’amministrazione comunale ha anche provveduto a fare una revisione complessiva del cimitero e sono stati risistemate e tinteggiate varie murature in diverse zone del camposanto, li dove c’era maggior bisogno. Un lavoro importante, del valore di circa 15 mila euro, ha riguardato l’edificio dove si trova l’ufficio del custode che è stato completamente ristrutturato.

Sono state tolte le infiltrazioni di umidità, attraverso il rifacimento degli intonaci, è stata sistemata una nuova guaina sul tetto, rifatto anche il bagno ed installato un impianto di condizionamento. "Come ogni anno, l’attenzione del Comune verso il cimitero è massima – sottolinea il sindaco Simone Calamai – Si tratta della casa dove sono accolti gli affetti di tutti noi e il nostro impegno è quello di mantenere questo con grande cura e decoro. Quest’anno, grazie alla collaborazione delle associazioni locali, abbiamo promosso un servizio di trasporto gratuito per le persone con ridotta mobilità che non hanno la possibilità di raggiungere il cimitero con mezzi propri. Crediamo, infatti, che sia un segno di civiltà poter garantire a tutte le persone una visita sulla tomba dei propri cari, soprattutto durante questo periodo dedicato alla commemorazione dei defunti"

Infine, lo scorso giugno nel cimitero sono stati realizzati due nuovi blocchi di ossarini per un totale di 180 loculi e un valore economico di circa 32 mila euro. Si tratta di due strutture prefabbricate in alluminio rivestite di marmo bianco di Carrara che saranno collocate nella parte Sud del cimitero.

Il cimitero comunale di Rocca è aperto dal 1 ottobre al 28 febbraio di ogni anno con orario 8,30-16,30 ed il custode è presente fino alle ore 14. L’orario estivo, dal 1 marzo al 30 settembre, prevede l’apertura dalle ore 7,30 alle 18,30 con la presenza del custode fino alle ore 13.

