Rlc torna a sorridere contro Piombino

Torna a sorridere in serie B regionale femminile la Rlc Sistemi. La squadra pratese aggiunge alla classifica due punti importanti, salendo al sesto posto a quota 18, grazie al successo casalingo ottenuto contro Golfo Piombino (63-56). Un successo conquistato al termine di una partita caratterizzata da alti e bassi, ma che testimonia una crescente maturità e compattezza.

Partenza negativa per le padrone di casa, che nel primo quarto si ritrovano a -11 sul 4-15. A metà del secondo periodo Prato aggancia il pareggio e poi soprassa le avversarie, ma un calo negli ultimi tre minuti permette a Piombino di andare negli spogliatoi in vantaggio di 6 punti (29-35). Anche l’avvio di terzo quarto sorride alle piombinesi. Prato inizia di nuovo l’inseguimento e a due minuti dalla terza sirena completa la rimonta sul 42-42. Saranno decisivi per la vittoria gli ultimi 6 minuti, in cui le pratesi piazzano il parziale di 17-9.

Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Peri, Resti, Sautariello 14, Cecchi 4, Mandroni 17, Billi 7, Trucioni 8, Ponzecchi 7, Garatti, Popolo 2, Franchini 4. All. Pilli.