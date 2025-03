Rlc Sistemi, altra sconfitta. Ma è caccia al sesto posto

La Rcl Sistemi Prato incappa nel secondo ko consecutivo e vede diminuire le possibilità di salire sul treno che porta al play-in di Serie B Femminile, anche se nulla è ancora perduto. Dopo l’Acea Pink Terni, a mandare al tappeto Billi e compagne è una delle due squadre che stanno dominando il torneo, ossia l’Acqua dell’Elba Nico Basket. Le rosanero violano il parquet della palestra Toscanini imponendosi per 66-53. Dopo aver chiuso sotto di sei punti il primo periodo, la compagine locale subisce un parziale di 20-9, che di fatto consegna anzitempo la vittoria alle valdinievoline. Le laniere, nonostante lo svantaggio di 17 punti all’intervallo (19-36), lottano nella ripresa, riuscendo a contenere il passivo. Da segnalare la buona prova offensiva di Trucioni e Madroni, entrambe in doppia cifra: la prima con un bottino di 14 punti, mentre la seconda con 12. Dopo questa sconfitta, la Pallacanestro Femminile Prato resta a quota 22 punti in classifica, a -2 dal sesto posto, l’ultimo buono per la qualificazione al play-in e attualmente occupato da due formazioni, ossia Mu Medicina Unica Number 8 e Acea Pink Terni. Nei confronti di entrambe, la truppa guidata da coach Tommaso Pilli ha una differenza canestri sfavorevole. Il che significa che non basterà agguantare le liguri e le umbre per chiudere in sesta posizione, ma sarà necessario operare il sorpasso. Una missione non proprio facile quando mancano sei gare alla conclusione della stagione regolare. Peraltro, il calendario riserva per la prossima giornata (in programma sabato alle 18.30) un altro impegno durissimo contro la Sisas Pallacanestro Perugia, che assieme alla Nico Basket guarda tutte le altre squadre dall’alto al basso. Le umbre fino a questo momento hanno racimolato la bellezza di 44 punti, vengono da sei affermazioni consecutive, non hanno mai perso sul parquet amico e nel complesso sono uscite sconfitte in una sola occasione. All’andata le laniere subirono una durissima lezione, visto che le avversarie festeggiarono il successo con il netto punteggio di 42-78.

Francesco Bocchini