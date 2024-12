Rivoluzione al Giovannini. Prelievi senza prenotazione trasferiti in via Giubilei

Dal 16 dicembre in poi gli accessi diretti per i prelievi ematici e per la consegna dei campioni biologici saranno spostati dal Giovannini al centro prelievi di di via Giubilei.

Soltanto la struttura di Prato nord diventerà un punto prelievi esclusivamente dedicato agli accessi diretti. Una piccola grande rivoluzione per i tanti utenti che senza prenotazione usufruiscono del servizio sanitario pubblico con accesso diretto per gli esami da sempre attivo al Giovannini dopo le 10 di mattina. L’informazioni, oltre che sul sito dell’Asl Toscana centro, si trova in una cartello affisso ad uno degli ingressi del centro socio sanitario di via Cavour. Con un cambiamento di fascia oraria, che ha già fatto storcere il naso a diversi cittadini, soprattutto di coloro che arrivano da fuori città e dalla Vallata.

Come si legge sul cartello, infatti, l’orario per l’accesso diretto è anticipato alle 7.30. "Sarà necessario ritirare un numero nella fascia 7.30-8.30, senza un tetto quantitativo massimo. I numeri saranno distribuiti per un’ora, ma l’attività proseguirà per tutta la mattina in base ala numerosità degli accessi". Sul volantino è evidenziato anche che "sarà garantito un accesso prioritario per donne in stato di gravidanza e per soggetti non deambulanti o deambulanti con ausili".

Il centro dei via Giubilei, quindi, resta l’unica sede per gli accessi diretti del territorio; nelle altre sedi è necessario procedere con la prenotazione tramite gli sportelli Cup o tramite il servizio ZeroCode. Al Giovannini resteranno invariate le altre attività programmate pre-esistenti, con un potenziamento delle agende Cup e Zerocode.

"Sarà un problema per chi usufruisce dell’accesso diretto – dicono alcuni cittadini che hanno segnalato la variazione del servizio – Ci domandiamo come sia possibile gestire la folla che in genere utilizza il servizio in una sede più piccola come quella di via Giubilei.

Come pure, ci sarà da valutare il problema del parcheggio per chi viene da fuori città: è difficilissimo trovare una sosta nelle vicinanze del presidio Prato nord. Alla fine saremo costretti a rivolgerci a strutture private per esami necessario ed urgenti". Le prenotazioni attraverso il sistema ZeroCode non solleva gli animi degli utenti. Anzi. "Basta pensare che, ricetta alla mano, e provando a fissare un appuntamento sul sistema ZeroCode, i primi posti disponibili per i prelievi sono tra venti giorni o anche di più".

