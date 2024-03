Rivoluzione a bordo. Il biglietto dell’autobus si paga con il bancomat. Via alla sperimentazione

Viaggiare comodi, con la possibilità di pagare il documento di viaggio con la carta di credito o il bancomat e soprattutto senza problemi. Adesso è possibile anche a Prato. Autolinee Toscane fa un passo verso la digitalizzazione in favore degli utenti, niente più scuse quindi da qui in avanti. Sugli autobus urbani di Prato d’ora in poi si potrà acquistare il biglietto a bordo del mezzo semplicemente prendendo dal portafoglio le carte contactless.

L’azienda di trasporto locale, Autolinee Toscane, ha esteso il sistema di pagamento digitale ai mezzi urbani. Una piccola-grande rivoluzione che andrà a beneficio di tutti i cittadini e in particolare dei pendolari quelli sporadici e chi invece utilizza i mezzi in modo più continuativo. È iniziata adesso la fase di test per acquistare i biglietti contactless a bordo dei bus urbani e senza costi aggiuntivi utilizzando carte di credito, debito, prepagate, smartphone e wearables abilitati.

Una sperimentazione che porterà grandi vantaggi anche in termini di risparmio di tempo. Un modo nuovo e moderno anche per incentivare l’uso dei mezzi pubblici verso una mobilità più sostenibile: basterà infatti tirare fuori il telefonino o dal portafoglio la carta di credito per accreditarsi il viaggio senza pericoli di aver dimenticato di fare il biglietto. E senza darsi pensiero di trovare, magari all’ultimo, il luogo giusto dove acquistare il biglietto di viaggio. La sperimentazione è in corso, tanto che a breve Autolinee Toscane presenterà la novità in via ufficiale. La fase di testing voluta dall’azienda per controllare che il sistema entri a regime permette comunque di avere la possibilità già da adesso di acquistare il biglietto di viaggio direttamente a bordo del mezzo con un semplice clic.

Il sistema di pagamento digitale è sicuro, infatti non si rischia che la carta possa essere clonata o letta da malintenzionati, uno dei principali motivi che finisce per scoraggiare gli utenti. Si tratta di un circuito sicuro pensato proprio per proteggere i dati degli utenti che sceglieranno di questa innovativa forma di pagamento. Il circuito infatti è pensato proprio per evitare truffe.

L’obiettivo è offrire un trasporto pubblico sempre più a misura di cittadino, garantendo una mobilità e un servizio realmente accessibile, cosa che potrebbe davvero fare la differenza e incentivare anche i più restii all’uso dei mezzi visto che il sistema di pagamento adesso è digitale e veloce. Insomma, viaggiare sui mezzi pubblici di Autolinee Toscana sarà ancora più smart. Senza alcun sovrapprezzo né l’obbligo di acquistare la corsa anticipatamente, infatti, si potrà ottenere il biglietto in maniera sicura (è attivo un sistema anti-frode) e immediata e viaggiare senza ansie. L’Italia rappresenta un esempio virtuoso in questo campo: dal 2018, anno in cui Milano ha fatto da apripista, sono diventate 27 le città che hanno attivato i pagamenti contactless sui mezzi di trasporto. Adesso (finalmente) c’è anche Prato.

Silvia Bini