Ritrovarsi dopo 30 anni, l’emozione dei compagni di scuola

Montemurlo, 17 maggio 2024 – Si sono ritrovati 30 anni dopo a Montemurlo, davanti alle "scuole blu", con addosso l'emozione di incontrare di nuovo chi ha condiviso uno dei periodi più belli e spensierati della vita. Trent'anni dopo: chissà come sono, chissà che fanno, se ci riconosceremo. Ma dopo i primi sorrisi imbarazzati e le domande di circostanza bastano pochi minuti per ritrovare la sintonia e la complicità di quando 30 anni fa questa classe frequentava la terza media, per la precisione la terza D dell'anno scolastico 1993/94. Così tra scherzi, battute e risate è trascorsa una bellissima serata. Con una promessa: cercare di rivedersi prima che passino altri trent'anni