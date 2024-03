Ritorna l’"Ultra Trail" della Vallata. Attese 400 persone da tutta Italia

Domenica torna il Trail Val di Bisenzio, ormai giunto alla 11esima edizione, e come ogni anno promette di regalare novità ai partecipanti e al territorio. È confermata, nonostante la franma sulla 325, la 54 km, gara internazionale che rappresenta l’unico ultra trail con partenza e arrivo dal Comune di Prato.

Un viaggio attraverso cascate, fiumi e percorsi mozzafiato fino a raggiungere le sorgenti del Bisenzio. La distanza media quest’anno passa a 20 km raggiungendo la vetta del Monte Javello mentre i camminatori potranno scegliere tra distanze varie comprese tra 6 e 16 km lungo la dorsale del Monteferrato.

Racconta Alessio Parauda, uno degli organzzatori: "La preparazione di questa edizione è stata estremamente complessa, soprattutto a causa degli eventi del 2 Novembre che hanno colpito duramente non solo la popolazione ma anche il 40% dei sentieri legati alla manifestazione. Sono stati mesi veramente impegnativi ma grazie alla collaborazione con l’associazione Volontari del Csn, l’associazione Acquerino Cantagallo, il Vaiano Bike abbiamo potuto rendere fruibile un territorio particolarmente martoriato. I partecipanti alla manifestazione potranno osservare con i loro occhi quanto accaduto, ma nonostante la tristezza per ciò che abbiamo perso siamo anche molto contenti perché le opere realizzate resteranno a disposizione di tutti i frequentatori dei nostri bellissimi monti. Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse e i nostri volontari per realizzare tutto questo e ne siamo veramente orgogliosi".

Oltre 400 persone provenienti da tutta Italia sono attese nella giornata di domenica per questo sport all’aria aperta.

Per informazioni e iscrizioni www.bandadeimalandrini.it

Claudia Iozzelli