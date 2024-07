Ritorna la passeggiata teatrale . Serata sulla storia di Piero Sanesi

Alzi la mano chi si ricorda dell’istituto Buzzi in piazza Ciardi. In questo caso i ricordi sono pescati dal cassetto di famiglia, quello della famiglia Sanesi, per un itinerario scandito da rumori di telaio, racconti e aneddoti che s’intrecciano e muovono i fili di una narrazione collettiva: è di scena domani sera (alle 20.30) il secondo appuntamento del ciclo "Archivi domestici | Tra orti e fabbriche", evento inserito nella rassegna Prato Estate 2024 e promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune. Dopo il successo della prima performance teatrale itinerante a Grignano, prosegue l’esplorazione della periferia pratese seguendo il filo della storia personale di Piero Sanesi e del distretto tessile. La seconda tappa, sul tema "Anni 1954/1960 Il percorso del perito tessile pratese", avrà come partenza e arrivo l’ex istituto Buzzi in piazza Ciardi: con l’attore Massimo Bonechi, anima di Spazio Teatrale Allincontro (partner del progetto insieme a Cooperativa Margherita, Riciclidea, Cut e Associazione italiana di chimica tessile e coloristica di Prato) ci addentreremo nella storia personale di Piero Sanesi grazie al linguaggio del teatro che diventa così un mezzo per scoprire nuove possibilità espressive, suggestioni diverse, punti di vista inesplorati del proprio vivere quotidiano facendo "rivivere" i luoghi e le storie attraverso i ricordi di chi li ha abitati in passato. Il progetto nasce dal ritrovamento da parte di Piero Sanesi del suo eserciziario tessile nell’anno scolastico 1959/60 dell’istituto Buzzi, situato all’epoca in piazza Ciardi. Aprendo i cassetti legati alla memoria familiare è stata ricostruita una storia che parte da una famiglia di mezzadri attraversando le fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione della città e del distretto. Il telaio in ogni casa con il suo costante rumore, il lavoro nei campi che si trasforma grazie alla formazione scolastica in specializzazione in fabbrica: al centro, il racconto tramandato dal padre alla figlia fatto di aneddoti dei personaggi che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni del secolo scorso a Prato. E’ necessaria la prenotazione, scrivendo a [email protected] . Fino al 31 luglio, data dell’ultimo percorso urbano in programma, negli spazi di Materiale Project Room è visitabile su prenotazione (scrivendo a [email protected]) la mostra interattiva legata all’archivio familiare Sanesi.