Ritardi lettere del censimento. Le istruzioni

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’Istat: a Prato coinvolte circa 5.700 famiglie. A causa di ritardi nella consegna delle lettere informative Istat, alcune famiglie che fanno parte del campione potrebbero non essere state ancora avvisate. Da martedì le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario verranno contattate da un operatore del Comune munito di cartellino di riconoscimento per un’intervista a domicilio o telefonica. Per coloro che verranno contattati da un operatore senza aver ricevuto la lettera Istat si consiglia di contattare il centro comunale di rilevazione al numero verde 800.301.650 per accertarsi di far parte del campione. Le famiglie che vorranno compilare il questionario online, in caso di mancata consegna della lettera Istat, potranno chiedere agli operatori nuove credenziali per accedere al questionario, oppure farsi intervistare per telefono o di persona al centro comunale di rilevazione in piazza del Pesce il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Dal 16 novembre fino al 23 dicembre l’ufficio sarà aperto anche il sabato mattina con orario 9-13. Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto. Partecipare al Censimento è obbligo di legge.